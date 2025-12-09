Προσπάθησε να σκοράρει με τακουνάκι ο Τσικίνιο (vid)

Ένα εντυπωσιακό γκολ προσπάθησε να σκοράρει ο Τσικίνιο, με τον Πορτογάλο να απειλεί την εστία της Καϊράτ με ένα τακουνάκι, ωστόσο ο Αναρμπέκοφ μπλόκαρε εύκολα.

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