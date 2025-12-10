Αντσελότι: «Η Άρσεναλ θα κατακτήσει την Premier League»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας έκανε την δική του πρόβλεψη για την ομάδα που θα σηκώσει το τρόπαιο του πρωταθλητή στην Αγγλία.

Ο Κάρλο Αντσελότι υποστήριξε ότι η Άρσεναλ θα κατακτήσει την Πρέμιερ Λιγκ και μάλιστα τόνισε πως είναι λάτρης του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο Ιταλός τεχνικός της Βραζιλίας σε συνέντευξη του ρωτήθηκε για τον νικητή της φετινής Premier League και δεν δίστασε να αναφέρει αμέσως το σύνολο του Αρτέτα.

Ο Κάρλο Αντσελότι ανέφερε

«Ποιος θα κερδίσει την Πρέμιερ Λιγκ; Η Άρσεναλ. Είμαι λάτρης του αγγλικού πρωταθλήματος και πιστεύω ότι ξεκίνησαν πραγματικά καλά.

Έχουν χτίσει μια σταθερή ομάδα. Φυσικά υποστηρίζω την Άρσεναλ επειδή έχω τον Γκαμπριέλ εκεί. Υποστηρίζω και την Τότεναμ λόγω του Ρισάρλισον. Υποστηρίζω τους Βραζιλιάνους παίκτες».