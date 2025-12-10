Η Γουλβς δεν ξέρει τι σημαίνει νίκη εδώ και οκτώ μήνες

Η Γουλβς βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Premier League και δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς αφού μετράει ένα τεράστιο αρνητικό σερί.

Οι «Λύκοι» έχουν πραγματικά ξεχάσει πως είναι η αίσθηση της νίκης, αφού δεν το έχουν καταφέρει σε 19 αγώνες. Κάτι που σημαίνει πως το μέτρημα ξεκινά από την προηγούμενη σεζόν.

Η Γουλβς μάλιστα έχει καταφέρει να μετρά ένα σερί 8 σερί ηττών, έχοντας μόλις 2 ισοπαλίες σε 19 αγώνες.

Ούτε λίγο - ούτε πολύ στα 15 παιχνίδια έως τώρα στην Premier League έχει μαζέψει μόλις δύο βαθμούς.

Η τελευταία νίκη της ήταν εναντίον της Λέστερ τον περασμένο Απρίλιο και έκτοτε δεν ξέρει πως είναι να μαζεύει σε έναν αγώνα 3 βαθμούς.