Οι κορυφαίοι σε ασίστ στην Ευρώπη - Πρώτος ο Ολίσε, ακολουθεί ο Γιαμάλ

Για να έρθει ένα γκολ, πολλές φορές χρειάζεται κάποιος να δώσει την τελική πάσα και να χρήσει σκόρερ τον συμπαίκτη του.

Πολλοί είναι εκείνοι που πρέπει να νιώθουν ευγνώμονες στους συμπαίκτες τους καθώς τους κάνουν την ζωή πιο εύκολη με τις ασίστ και τους βάζουν συνεχώς στον πίνακα τον σκόρερ.

Από ότι φαίνεται κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν ταλέντο στο να μοιράζουν ασίστ και να βοηθούν την ομάδα τους με τον καλύτερο τρόπο.

Οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αυτή τη σεζόν έως τώρα

Μάικλ Ολίσε (Μπάγερν) — 8

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα) — 7

Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) — 6

Φαρές Σάιμπι (Αϊντραχτ Φρανκφούρτης) — 6

Λουίς Ντίας (Μπάγερν) — 6

Λουίς Μίγια (Χετάφε) — 6

Μάρκους Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα) — 6

Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν) — 6

Αντρέι Ίλιτς (Ουνιόν Βερολίνου) — 5

Αρντά Γκιουλέρ (Ρεάλ Μαδρίτης) — 5