Premier League: Για να βγει πρωταθλητής χρειάζεται 80+ βαθμούς

Οι ομάδες στην Αγγλία για να φτάσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος έχουν να δώσουν πολλούς και απαίτηση τους αγώνες με τις εκπλήξεις να είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Γι'αυτό τον λόγο άλλωστε ο κάθε σύλλογος πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ώστε να γευτεί την επιτυχία, με όσους το καταφέρνουν να έχουν συγκεντρώσει πάνω από 80 βαθμούς στη σεζόν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τελευταία δεκαετία όπου καμία ομάδα που βγήκε πρωταθλήτρια δεν είχε κάτω από 81 πόντους.
Η χαμηλότερη συγκομιδή ήταν τη σεζόν 15-16, όπου η Λέστερ είχε σηκώσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας με 81 βαθμούς.
2024-25 Λίβερπουλ - 84
2023-24 Μάντσεστερ Σίτι- 91
2022-23 Μάντσεστερ Σίτι- 89
2021-22 Μαντσέστερ Σίτι- 93
2020-21 Μάντσεστερ Σίτι- 86
2019-20 Λίβερπουλ - 99
2018-19 Μάντσεστερ Σίτι- 98
2017-18 Μάντσεστερ Σίτι - 100 points
2016-17 Τσέλσι - 93
2015-16 Λέστερ - 81