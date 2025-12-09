Το ακυρωθέν γκολ του Ολυμπιακού με τον Ελ Κααμπί (vid)

Δίχτυα για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι βρήκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί από κοντά, ωστόσο το τέρμα δεν μέτρησε, καθώς ο Τσικίνιο που έκανε την ασίστ ήταν οφσαιντ στην αρχή της φάσης.

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