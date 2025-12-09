Τεράστιες ευκαιρίες του Ολυμπιακού με τον Ελ Κααμπί - Έσωσε ο τερματοφύλακας της Καϊράτ (vids)

Μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει είχε ο Ολυμπιακός με μία κεφαλιά και μετέπειτα ένα σουτ του Ελ Κααμπί, ωστόσο ο Αναρμπέκοφ με μία πολύ μεγάλες αποκεούσεις κράτησε το 0-0 στο ματς.

Δείτε εδώ την κεφαλιά του Ελ Κααμπί: Δείτε εδώ το σουτ του Ελ Κααμπί: