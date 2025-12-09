Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Τεράστιες ευκαιρίες του Ολυμπιακού με τον Ελ Κααμπί - Έσωσε ο τερματοφύλακας της Καϊράτ (vids) 09-12-2025 18:04 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός FC Kairat ΠΡΟΣΩΠΑ Αγιούμπ Ελ Κααμπί 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει είχε ο Ολυμπιακός με μία κεφαλιά και μετέπειτα ένα σουτ του Ελ Κααμπί, ωστόσο ο Αναρμπέκοφ με μία πολύ μεγάλες αποκεούσεις κράτησε το 0-0 στο ματς. Δείτε εδώ την κεφαλιά του Ελ Κααμπί: Δείτε εδώ το σουτ του Ελ Κααμπί: Η ιδανική συνθήκη που θα βρει ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό menshouse.gr «Σου ζήτησαν να της δώσεις βραβείο;»: H επική αντίδραση της Ιωάννας Τούνη για τη βράβευση της Ρίας Ελληνίδου στα MAD (Pic) dailymedia.gr Απροσδόκητο: Πάτησε το κουμπί ο Κασσελάκης instanews.gr Έφτασε στο Νο1 μέσα σε λίγες ώρες: Η νέα σειρά - «κόλλημα» του Netflix που θα δεις σε ένα βράδυ menshouse.gr Εάν παθαίνεις κρίσεις πανικού δες πώς μπορείς να ξαναπάρεις τον έλεγχο menshouse.gr Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr Για να «τσιμπήσει» 2 μονάδες ακόμα: Το μέτρο-τομή του Τσίπρα που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού instanews.gr Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr Τεράστιες ευκαιρίες του Ολυμπιακού με τον Ελ Κααμπί - Έσωσε ο τερματοφύλακας της Καϊράτ (vids) SHARE