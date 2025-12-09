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Τεράστιες ευκαιρίες του Ολυμπιακού με τον Ελ Κααμπί - Έσωσε ο τερματοφύλακας της Καϊράτ (vids)

Ποδόσφαιρο
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Μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει είχε ο Ολυμπιακός με μία κεφαλιά και μετέπειτα ένα σουτ του Ελ Κααμπί, ωστόσο ο Αναρμπέκοφ με μία πολύ μεγάλες αποκεούσεις κράτησε το 0-0 στο ματς.

Δείτε εδώ την κεφαλιά του Ελ Κααμπί:

Δείτε εδώ το σουτ του Ελ Κααμπί:

 

Τεράστιες ευκαιρίες του Ολυμπιακού με τον Ελ Κααμπί - Έσωσε ο τερματοφύλακας της Καϊράτ (vids)