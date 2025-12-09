Απείλησε με το... καλησπέρα ο Ολυμπιακός με Ελ Κααμπί και Τσικίνιο (vid)

Δυνατά μπήκε ο Ολυμπιακός στο ματς με την Καϊράτ, με τους Πειραιώτες να απειλούν με τους Ελ Κααμπί και Τσικίνιο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Δείτε την ευκαιρία του Τσικίνιο: Δείτε την ευκαιρία του Ελ Κααμπι: