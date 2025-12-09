MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Η είσοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Έτοιμοι για το ματς είναι Ολυμπιακός και Καϊράτ Αλμάτι, με τις δύο ομάδες να κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Αστάνα.

Δείτε εδώ:

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Η είσοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο (vid)