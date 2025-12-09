Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Η είσοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο (vid)

Έτοιμοι για το ματς είναι Ολυμπιακός και Καϊράτ Αλμάτι, με τις δύο ομάδες να κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Αστάνα.

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