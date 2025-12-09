Παίρνει το ρίσκο ο Άγιαξ...

Ο Αίαντας αποφάσισε να υπογράψει τον Ιάπωνα στόπερ Τακεχίρο Τομιγιάσου, ο οποίος την τελευταία διετία ταλαιπωρείται από συνεχείς τραυματισμούς.

Το καλοκαίρι του 2021 υπήρξε μεταγραφή 20 εκατομμυρίων ευρώ για την Άρσεναλ, όμως την τελευταία διετία ο Τακεχίρο Τομιγιάσου βρίσκεται συνεχώς στα πιτς.

Αλλεπάλληλοι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να παίξει στους κανονιέρηδες, που έλυσαν την συνεργασία μαζί του.

Ο 27χρονος Ιάπωνας αμυντικός τα βρήκε σε όλα με τον Άγιαξ και θα υπογράψει συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν. Οι Ολλανδοί δεν θα πληρώσουν το παραμικρό σε περίπτωση που ο Τομιγιάσου δεν καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματα του, αν και ο πρώην αμυντικός της Μπολόνια δήλωσε ότι στόχος του μέσω του Άιαντα είναι να προλάβει το καλοκαιρινό Παγκόσμιο Κύπελλο.