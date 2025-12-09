Έφτασε στην παγωμένη «Astana Arena» η αποστολή του Ολυμπιακού (pics, vid)

Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στην παγωμένη «Astana Arena» για το ματς - τελικό με την Καϊράτ Αλμάτι με... φόντο την πρόκριση στην πρώτη 24άδα του Champions League.

Οι Πειραιώτες έφτασαν στο γήπεδο της Αστάνα εκεί όπου θα διεξαχθεί στις 17:30, η σημαντική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θέλει πάση - θυσία τη νίκη για να παραμείνει στο... κυνήγι της πρόκρισης και οι συνθήκες που αντιμετωπίζει στο Καζακστάν δεν είναι με το... μέρος του.

Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα (4:50 ώρα Ελλάδας) επικρατεί... παγετός στην Αστάνα, καθώς έξω από γήπεδο το θερμόμετρο έπεσε στους -21!

Τα πράγματα είναι εμφανώς καλύτερα εντός του γηπέδου, μιάς και η οροφή του γηπέδου κλείνει ενώ υπάρχει και σύστημα θέρμανσης.

Με αυτές τις συνθήκες η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε πριν από λίγο στην «Astana Arena» και πλέον μετράμε αντίστροφα για την σέντρα του αγώνα.

Δείτε το φωτορεπορτάζ από την άφιξη του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Αστάνα: