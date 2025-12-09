Σαμσουνσπόρ: Οι Τούρκοι εξαφανίζουν τα εισιτήρια για το ματς με την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την ευρωπαϊκή μάχη της Πέμπτης απέναντι στην Σαμσουνσπόρ και όπως όλα δείχνουν θα αγωνιστεί σε μια καυτή έδρα.

Συμφωνα με τις εκτιμήσεις, η τουρκική ομάδα θα υποδεχθεί με γεμάτες εξέδρες Ένωση καθώς δυο μέρες πριν το παιχνίδι έχουν διατεθεί ήδη 16.500 εισιτήρια, με την προπώληση να συνεχίζεται. Το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το ματς για τους γηπεδούχους φαίνεται και από το γεγονός ότι στην πόλη έχουν τοποθετηθεί αφίσες με την προαναγγελία του.

Θυμίζουμε η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League με στόχο άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα την φέρει πιο κοντα στην οκτάδα.

