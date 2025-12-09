Με Ποντένσε και Τσικίνιο η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τη «μάχη» με Καϊράτ! (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού για το ματς - τελικό με την Αλμάτι στο παγωμένο Καζακστάν.

Οι Πειραιώτες θα δώσουν μεγάλη «μάχη» με την Καϊράτ Αλμάτι στις 17:30 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και η ενδεκάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε γνωστή πριν από λίγο.

Ο Βάσκος προπονητής ξεκινάει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα τους Ροντινέι, Πιρόλα, Μπιανκόν και Ορτέγκα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Έσε και Μουζακίτης, ενώ μπροστά τους θα βρίσκεται ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται οι Μαρτίνς και Ποντένσε, ενώ μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Oι αναπληρωματικοί των Πειραιωτών: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι.

Παράλληλα, γνωστή έγινε και η αρχική σύνθεση των Καζάκων για την σημαντική αναμέτρηση.

Καϊράτ (Ουραζμπακτίν): Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Ταπάλοφ, Γκλάζερ, Μπάιμπεκ, Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο, Ζάρια, Εντμίλσον.



Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μπουχ, Καλμούρζα, Κασαμπούλατ, Κούργκιν, Σαντιμπέκοφ, Ζορζίνιο, Μαρτίνοβιτς, Στανόγιεφ, Γκρομίκοφ, Τουγιακμπάγεφ.