Σίμος: «Το γρήγορο γκολ βάρυνε τα πόδια μας»

Στο γρήγορο γκολ που δέχθηκε ο Ολυμπιακός στάθηκε ο προπονητής της ομάδας Νέων, Γιώργος Σίμος, ο οποίος μετά την ήττα από την Αλμάτι δήλωσε πως πλέον η πρόκριση δεν εξαρτάται από τη δική του ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για μας. Δεχθήκαμε ένα γρήγορο γκολ και μάλιστα είναι αυτό που είχαμε δουλέψει για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Ότι η ομάδα αυτή στηρίζεται πολύ σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, σε μεγάλες μπάλες, πρώτες, δεύτερες. Κι αυτό το γρήγορο γκολ νομίζω ότι βάρυνε πολύ τα πόδια μας.

Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μία απόδοση τέτοια που θα μπορούσαμε, αν ήμασταν στο επιθετικό τρίτο λίγο πιο ώριμοι και με καθαρότερες σκέψεις, να πετύχουμε κάτι. Δυστυχώς δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε και πλέον δεν εξαρτάται από εμάς.

Και είναι κρίμα, γιατί έγινε μία μεγάλη προσπάθεια στους πέντε προηγούμενους αγώνες και σήμερα δεν ήμασταν στα στάνταρ που έπρεπε να είμαστε».