Από τον Ιντέγε στον Χασάν, από το Ζάγκρεμπ στην Αστάνα... 10 χρόνια και 20 ημέρες μετά

Δέκα χρόνια και 20 ημέρες έχει να πανηγυρίσει νίκη εκτός έδρας ο Ολυμπιακός σε φάση ομίλων/league phase Champions League. Τελευταία φορά που τα κατάφερε ήταν στις 21 Οκτωβρίου 2015, όταν επικράτησε 1-0 της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, με γκολ του Ιντέγε στο 78ο λεπτό.

Ο πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η UEFA, έχει χάσει τους τελευταίους 12 αγώνες φάσης ομίλων/ League phase του Champions League εκτός έδρας.

Επίσης την τελευταία του νίκη-γενικά- σε φάσης ομίλων/ League phase του Champions League, την πέτυχε πριν από πέντε χρόνια και 19 ημέρες, νικώντας 1-0 τη Μαρσέιγ στις 21 Οκτωβρίου 2020, με γκολ του Χασάν στο 91ο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει μόνο δύο από τους τελευταίους 25 αγώνες φάσης ομίλων/League phase του Champions League (4 ήττες, 19 ισοπαλίες). Πριν από τη νίκη επί της Μαρσέιγ, δεν είχε νίκη για δέκα παιχνίδια (2 ήττες, 8 ισοπαλίες).

Η Καϊράτ Αλμάτι -από τη μεριά της-δεν έχει νίκη στους τελευταίους οκτώ αγώνες της σε διοργανώσεις της UEFA (Ι3 ήττες, 5 ισοπαλίες).

Η ομάδα του Καζακστάν δεν έχει νίκη σε 11 αγώνες φάσης ομίλων/League phase της UEFA (3 ήττες, 8 ισοπαλίες).

Αξιοσημείωτο είναι ότι έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της σε πέντε αγώνες εντός έδρας σε διοργανώσεις της UEFA αυτή τη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει δύο φορές ομάδα από το Καζακστάν σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA, αμφότερες απέναντι στην Αστάνα κατά τη φάση των ομίλων του Europa League 2016/17. Νίκησε 4-1 εντός έδρας και αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας.