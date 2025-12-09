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Τι χρειάζoνται οι Νέοι του Ολυμπιακού για να πάρουν την πρόκριση

Ποδόσφαιρο
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Οι Νέοι του Ολυμπιακού με την ήττα τους 2-0 από την Καϊράτ Αλμάτι βρίσκονται με το «ένα πόδι» εκτός συνέχειας του Youth League.

Ολοκλήρωσαν τη League Phase με 7 βαθμούς και συντελεστή τερμάτων -2 σε 6 αγώνες, απολογισμός που τους φέρνει στην 20η θέση της κατάταξης. Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι 22 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων που πρέπει να προκύψει στα υπόλοιπα ματς της τελευταίας αγωνιστικής, είναι εξαιρετικά απίθανος.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα μαθηματικές ελπίδες. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να δει τρεις από τις ομάδες που τον ακολουθούν στη βαθμολογία να τερματίζουν πιο ψηλά. Μέχρι δύο το... αντέχει.

Άρα τα αποτελέσματα που χρειάζεται η ομάδα του Γιώργου Σίμου, είναι τα εξής:
 
Μονακό - Γαλατασαράι (9/12)  να μην πάρει βαθμό η Μονακό
Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρ. (9/12)  να μη νικήσει η Αϊντχόφεν
Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ (9/12) να μη νικήσει η Μαρσέιγ
Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (10/12) να ηττηθεί η Λεβερκούζεν, τη στιγμή που η Νιούκαστλ δεν έχει κατακτήσει βαθμό
Γιουβέντους - Πάφος (10/12) να μην κερδίσει η Γιουβέντους τους ανίσχυρους Κύπριους
Μπενφίκα - Νάπολι (10/12) να μην πάρει βαθμό η Νάπολι

Υπάρχουν και κάποια άλλα που ανήκουν στη σφαίρα του φανταστικού, γι΄αυτό δεν αναφέρονται. Όπως για παράδειγμα να νικήσει η Σεν Ζιλουάζ τη Μαρσέιγ με έξι γκολ διαφορά!

Η αναλυτική βαθμολογία του Youth League πριν από την τελευταία αγωνιστική και με μοναδικό ολοκληρωμένο ματς το Καϊράτ-Ολυμπιακός:

                        Αγ.  Ν  Ι  Η    Τερμ.   Βαθ.

1  Ρεάλ Μαδρίτης        5    5  0  0    14-3     15

2  Τσέλσι               5    4  1  0    20-8     13

3  Αθλέτικ Μπιλμπάο     5    4  1  0    16-6     13

4  Ατλέτικο Μαδρίτης    5    4  1  0    15-5     13

5  Μπενφίκα             5    4  0  1    23-7     12

6  Κλαμπ Μπριζ          5    4  0  1     9-2     12

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7  Βιγιαρεάλ            5    4  0  1    10-7     12

8  Σπόρτινγκ Λισαβόνας  5    3  2  0    10-7     11

9  Παρί Σεν Ζερμέν      5    3  1  1    16-7     10

10 Μπαρτσελόνα          5    3  1  1     9-6     10

11 Λίβερπουλ            5    3  1  1     8-8     10

12 Τότεναμ              5    3  0  2    19-13     9

13 Μάντσεστερ Σίτι      5    3  0  2    14-8      9

14 Ντόρτμουντ           5    3  0  2     9-8      9

15 Σλάβια Πράγας        5    2  2  1    15-8      8

16 Ίντερ                5    2  2  1     9-8      8

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17 Άιντραχτ Φρανκφ.     5    2  1  2    12-9      7

18 Κοπεγχάγη            5    2  1  2    10-8      7

19 Άγιαξ                5    2  1  2    16-16     7

20 Ολυμπιακός           6    2  1  3     8-10     7

21 Λεβερκούζεν          5    2  1  2     7-15     7

22 Μονακό               5    2  0  3    15-10     6

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23 Νάπολι               5    1  3  1     3-3      6

24  Αϊντχόφεν           5    1  2  2    10-8      5

25 Γιουβέντους          5    1  1  3    10-9      4

26 Μαρσέιγ              5    1  1  3     8-10     4

27 Αταλάντα             5    1  1  3     5-10     4

28 Καϊράτ               6    1  1  4     8-15     4

29 Σεν Ζιλουάζ          5    1  1  3     6-14     4

30 Γαλατασαράι          5    1  1  3     6-16     4

31 Άρσεναλ              5    1  0  4    10-16     3

32 Μπάγερν Μονάχου      5    1  0  4     7-13     3

33 Πάφος                5    1  0  4     3-13     3

34 Νιούκαστλ            5    0  0  5     5-15     0

35 Καραμπάγκ            5    0  0  5     1-22     0

36 Μπόντο Γκλιμτ        5    0  0  5     4-27     0

* Στα νοκ άουτ ματς, οι ομάδες των θέσεων 1-6 θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες των θέσεων 17-22 εντός έδρας σε μονό αγώνα. Οι ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις 7-16 θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας (μονός αγώνες) τις 10 από το μονοπάτι των πρωταθλητών.

Τι χρειάζoνται οι Νέοι του Ολυμπιακού για να πάρουν την πρόκριση