Τι χρειάζoνται οι Νέοι του Ολυμπιακού για να πάρουν την πρόκριση

Οι Νέοι του Ολυμπιακού με την ήττα τους 2-0 από την Καϊράτ Αλμάτι βρίσκονται με το «ένα πόδι» εκτός συνέχειας του Youth League.

Ολοκλήρωσαν τη League Phase με 7 βαθμούς και συντελεστή τερμάτων -2 σε 6 αγώνες, απολογισμός που τους φέρνει στην 20η θέση της κατάταξης. Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι 22 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων που πρέπει να προκύψει στα υπόλοιπα ματς της τελευταίας αγωνιστικής, είναι εξαιρετικά απίθανος.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα μαθηματικές ελπίδες. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να δει τρεις από τις ομάδες που τον ακολουθούν στη βαθμολογία να τερματίζουν πιο ψηλά. Μέχρι δύο το... αντέχει.

Άρα τα αποτελέσματα που χρειάζεται η ομάδα του Γιώργου Σίμου, είναι τα εξής:



Μονακό - Γαλατασαράι (9/12) να μην πάρει βαθμό η Μονακό

Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρ. (9/12) να μη νικήσει η Αϊντχόφεν

Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ (9/12) να μη νικήσει η Μαρσέιγ

Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (10/12) να ηττηθεί η Λεβερκούζεν, τη στιγμή που η Νιούκαστλ δεν έχει κατακτήσει βαθμό

Γιουβέντους - Πάφος (10/12) να μην κερδίσει η Γιουβέντους τους ανίσχυρους Κύπριους

Μπενφίκα - Νάπολι (10/12) να μην πάρει βαθμό η Νάπολι

Υπάρχουν και κάποια άλλα που ανήκουν στη σφαίρα του φανταστικού, γι΄αυτό δεν αναφέρονται. Όπως για παράδειγμα να νικήσει η Σεν Ζιλουάζ τη Μαρσέιγ με έξι γκολ διαφορά!

Η αναλυτική βαθμολογία του Youth League πριν από την τελευταία αγωνιστική και με μοναδικό ολοκληρωμένο ματς το Καϊράτ-Ολυμπιακός:

Αγ. Ν Ι Η Τερμ. Βαθ. 1 Ρεάλ Μαδρίτης 5 5 0 0 14-3 15 2 Τσέλσι 5 4 1 0 20-8 13 3 Αθλέτικ Μπιλμπάο 5 4 1 0 16-6 13 4 Ατλέτικο Μαδρίτης 5 4 1 0 15-5 13 5 Μπενφίκα 5 4 0 1 23-7 12 6 Κλαμπ Μπριζ 5 4 0 1 9-2 12 --------------------------------------------------- 7 Βιγιαρεάλ 5 4 0 1 10-7 12 8 Σπόρτινγκ Λισαβόνας 5 3 2 0 10-7 11 9 Παρί Σεν Ζερμέν 5 3 1 1 16-7 10 10 Μπαρτσελόνα 5 3 1 1 9-6 10 11 Λίβερπουλ 5 3 1 1 8-8 10 12 Τότεναμ 5 3 0 2 19-13 9 13 Μάντσεστερ Σίτι 5 3 0 2 14-8 9 14 Ντόρτμουντ 5 3 0 2 9-8 9 15 Σλάβια Πράγας 5 2 2 1 15-8 8 16 Ίντερ 5 2 2 1 9-8 8 --------------------------------------------------- 17 Άιντραχτ Φρανκφ. 5 2 1 2 12-9 7 18 Κοπεγχάγη 5 2 1 2 10-8 7 19 Άγιαξ 5 2 1 2 16-16 7 20 Ολυμπιακός 6 2 1 3 8-10 7 21 Λεβερκούζεν 5 2 1 2 7-15 7 22 Μονακό 5 2 0 3 15-10 6 --------------------------------------------------- 23 Νάπολι 5 1 3 1 3-3 6 24 Αϊντχόφεν 5 1 2 2 10-8 5 25 Γιουβέντους 5 1 1 3 10-9 4 26 Μαρσέιγ 5 1 1 3 8-10 4 27 Αταλάντα 5 1 1 3 5-10 4 28 Καϊράτ 6 1 1 4 8-15 4 29 Σεν Ζιλουάζ 5 1 1 3 6-14 4 30 Γαλατασαράι 5 1 1 3 6-16 4 31 Άρσεναλ 5 1 0 4 10-16 3 32 Μπάγερν Μονάχου 5 1 0 4 7-13 3 33 Πάφος 5 1 0 4 3-13 3 34 Νιούκαστλ 5 0 0 5 5-15 0 35 Καραμπάγκ 5 0 0 5 1-22 0 36 Μπόντο Γκλιμτ 5 0 0 5 4-27 0

* Στα νοκ άουτ ματς, οι ομάδες των θέσεων 1-6 θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες των θέσεων 17-22 εντός έδρας σε μονό αγώνα. Οι ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις 7-16 θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας (μονός αγώνες) τις 10 από το μονοπάτι των πρωταθλητών.