Δεν προπονήθηκε ο Μπαπέ, αμφίβολος για το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έσπασε ένα δάχτυλο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κυριακής με τη Θέλτα για τη La Liga (ήττα με 2-0), δεν προπονήθηκε σήμερα (9/12), μια μέρα πριν από τον αγώνα του Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει υποστεί κάταγμα στον παράμεσο του αριστερού χεριού δεν συμμετείχε στην προπόνηση της ομάδας που ήταν ανοιχτή στα ΜΜΕ την Τρίτη, ούτε ο συμπαίκτης του στην εθνική Γαλλίας, Εντουάρντο Καμαβίνγκα.

Ο ισπανικός σύλλογος επιβεβαίωσε ότι η απουσία του Μπαπέ οφειλόταν στον τραυματισμό στο δάχτυλο, αλλά ότι είχε επίσης ολοκληρώσει τον αγώνα με τη Θέλτα Βίγκο με κάποιο πόνο, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση του πόνου.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ισπανίας, ο Μπαπέ υποφέρει από μυϊκές ενοχλήσεις και ως εκ τούτου είναι αμφίβολος για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η απουσία του αύριο (10/12) θα περιέπλεκε πολύ τα πράγματα για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει για να διατηρήσει τη θέση του.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει 25 γκολ σε 21 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις την τρέχουσα σεζόν.