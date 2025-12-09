Γιατί αποτυγχάνει ο Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ – Οι λόγοι που οι Αντσελότι και Ζιντάν θριάμβευσαν!

Ο Τσάμπι Αλόνσο στο μάτι του κυκλώνα. Τακτικές αστοχίες και ρήγμα στα αποδυτήρια. Η φιλοσοφία που δεν «δένει» με τη Ρεάλ. Το SDNA εξηγεί τι πάει στραβά με τον Βάσκο τεχνικό και πως οι Ζιντάν και Αντσελότι κατάφεραν να φέρουν ουκ ολίγα τρόπαια στη Μαδρίτη!

Η μέχρι στιγμής παρουσία του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης στον ισπανικό Τύπο, καθώς τα αποτελέσματα, οι σχέσεις στα αποδυτήρια και το τακτικό του πλάνο δείχνουν να μην έχουν την αποτελεσματικότητα που πολλοί περίμεναν.

Η φιλοδοξία του Αλόνσο να εγκαθιδρύσει ένα σύγχρονο, απαιτητικό μοντέλο ποδοσφαίρου συγκρούεται με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του συλλόγου και τη δυναμική των σούπερ σταρ της ομάδας.



Η διαφορά σε σχέση με τις εποχές Αντσελότι και Ζιντάν είναι προφανής. Ο «Ζιζού» και ο σπουδαίος Ιταλός τεχνικός κατάφεραν να διατηρήσουν μια λεπτή ισορροπία. Οι παίκτες ένιωθαν εμπιστοσύνη, τα αποδυτήρια λειτουργούσαν χωρίς εντάσεις και η «Βασίλισσα», με μια περισσότερο ευέλικτη προσέγγιση τακτικής, απέδιδε αγωνιστικά κατακτώντας τίτλους και διατηρώντας υψηλό επίπεδο σταθερότητας.

Η ηγεσία τους χαρακτηριζόταν από συναισθηματική νοημοσύνη και ικανότητα να διαχειριστούν τεράστιες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες που απαιτούν ειδική μεταχείριση, στοιχείο που τα ισπανικά ΜΜΕ υπογράμμιζαν συνεχώς ως κλειδί της επιτυχίας τους.

Ο Αλόνσο, αντίθετα, αφίχθη στη Μαδρίτη εκφράζοντας μια διαφορετική φιλοσοφία περισσότερο συνδεδεμένη με μοντέρνες απαιτήσεις έντασης και τακτικής πειθαρχίας.

Όμως, αυτή η προσέγγιση δεν έγινε αποδεκτή από όλους. Η κρίση στις σχέσεις με πρωτοκλασάτα ονόματα και ιδιαίτερα το περιστατικό με τον Βινίσιους μετά την αντικατάσταση του στο «κλάσικο» θεωρούνται από πολλούς ως σημείο καμπής που υπονόμευσε την αυθεντία του στα αποδυτήρια.

Μετά το επεισόδιο αυτό, ο Βάσκος τεχνικός εμφανίστηκε «εκτεθειμένος», χάνοντας μέρος των... αποδυτηρίων, με αποτέλεσμα η Ρεάλ να παρουσιάσει εικόνα αγωνιστικής αποσταθεροποίησης. Είναι χαρακτηριστικό πως πλέον βρίσκεται τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα στη La Liga, με μόλις δύο νίκες σε εφτά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.



Έντονη κριτική ασκείται και για το τακτικό πλάνο του πρώην προπονητή της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η επιμονή του σε συγκεκριμένες αρχές παιχνιδιού, χωρίς προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παικτών του, οδήγησε σε δυσλειτουργίες. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Λάθος επιλογές ενδεκάδας, αμφισβητούμενες αλλαγές κατά την διάρκεια των αναμετρήσεων και δυσκολία στη διαχείριση κρίσιμων στιγμών των αγώνων.



Η «Tribuna» συγκεκριμένα υπογράμμισε ότι η εικόνα της Ρεάλ επί Αλόνσο μαρτυρά μια «ασυντόνιστη ομάδα» που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγώνων όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Παράλληλα, ορισμένα μέλη των Μαδριλένων παραδέχονται δημόσια την ευθύνη που τους αναλογεί. Ο Τσουαμενί, για παράδειγμα, τόνισε ότι η κακή εικόνα δεν οφείλεται στον προπονητή αλλά στους ίδιους τους παίκτες, επισημαίνοντας πως υπάρχει έλλειψη συνοχής και αφοσίωσης, κάτι που και παλαιοί «μαδριδίστας» όπως ο σπουδαίος Χόρχε Βαλντάνο σχολιάζουν συχνά.

Η συνολική εικόνα που υπάρχει για τον Τσάμπι Αλόνσο είναι πως ο 44χρονος τεχνικός δεν αποτυγχάνει επειδή το πρότζεκτ του ήταν λάθος, αλλά επειδή το συγκεκριμένο μοντέλο προπόνησης και διαχείρισης ίσως δεν είναι συμβατό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.



Άλλωστε σε έναν τόσο θρυλικό σύλλογο, τεχνική ελευθερία, η διαχείριση προσωπικοτήτων και η ψυχολογική ισορροπία έχουν αποδειχθεί καθοριστικά για την επιτυχία, την ίδια στιγμή που οι όποιες προσωπικές παρεμβάσεις δημιουργούν αναταράξεις στη βαθιά ριζωμένη κουλτούρα της ομάδας!