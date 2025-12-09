Κλήρωση Κυπέλλου Ισπανίας: Εύκολο έργο για τους μεγάλους

Πιο συγκεκριμένα η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Γουαδαλαχάρα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενηθεί από την Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα.
Αναλυτικά τα ζευγάρια:
Ατλέτικο Μπαλεάρες (5η Κατηγορία)-Ατλέτικο Μαδρίτης
Ουρένσε (Ομάδα Τοπικού)-Μπιλμπάο
Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα (3η Κατηγορία)-Ρεάλ Μαδρίτης
Γουαδαλαχάρα (3η Κατηγορία)-Μπαρτσελόνα
Μούρθια (3η Κατηγορία)-Μπέτις
Ελντένσε (3η Κατηγορία)-Ρεάλ Σοσιεδάδ
Μπούργος (2η Κατηγορία)-Χετάφε
Κουλτουράλ Λεονέσα (2η Κατηγορία)-Λεβάντε
Έιμπαρ (2η Κατηγορία)-Έλτσε
Λα Κορούνια (2η Κατηγορία)-Μαγιόρκα
Σανταντέρ (2η Κατηγορία)-Βιγιαρεάλ
Σπόρτινγκ Χιχόν (2η Κατηγορία)-Βαλένθια
Ουέσκα (2η Κατηγορία)-Οσασούνα
Γρανάδα (2η Κατηγορία)-Ράγιο Βαγεκάνο
Αλμπαθέτε (2η Κατηγορία)-Θέλτα Βίγκο
Αλαβές-Σεβίλλη