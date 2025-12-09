Κλήρωση Κυπέλλου Ισπανίας: Εύκολο έργο για τους μεγάλους

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη φάση των «32» του Κυπέλλου Ισπανίας το μεσημέρι της Τρίτης, με τους μεγάλους να έχουν ένα θεωρητικό βατό πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Γουαδαλαχάρα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενηθεί από την Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα. Αναλυτικά τα ζευγάρια: Ατλέτικο Μπαλεάρες (5η Κατηγορία)-Ατλέτικο Μαδρίτης

Ουρένσε (Ομάδα Τοπικού)-Μπιλμπάο

Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα (3η Κατηγορία)-Ρεάλ Μαδρίτης

Γουαδαλαχάρα (3η Κατηγορία)-Μπαρτσελόνα

Μούρθια (3η Κατηγορία)-Μπέτις

Ελντένσε (3η Κατηγορία)-Ρεάλ Σοσιεδάδ

Μπούργος (2η Κατηγορία)-Χετάφε

Κουλτουράλ Λεονέσα (2η Κατηγορία)-Λεβάντε

Έιμπαρ (2η Κατηγορία)-Έλτσε

Λα Κορούνια (2η Κατηγορία)-Μαγιόρκα

Σανταντέρ (2η Κατηγορία)-Βιγιαρεάλ

Σπόρτινγκ Χιχόν (2η Κατηγορία)-Βαλένθια

Ουέσκα (2η Κατηγορία)-Οσασούνα

Γρανάδα (2η Κατηγορία)-Ράγιο Βαγεκάνο

Αλμπαθέτε (2η Κατηγορία)-Θέλτα Βίγκο

Αλαβές-Σεβίλλη