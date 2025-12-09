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Την Κυριακή το Ηρακλής-Μακεδονικός – Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Ποδόσφαιρο
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Η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής, που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Α’ όμιλος

Σάββατο 13/12
15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός (sportal.gr) 
15:00 ΠΑΟΚ Β – Καβάλα (sportal.gr)

Κυριακή 14/12
14:00 Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR B (ACTION24)
15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα (sportal.gr) 
15:00 Ηρακλής – Μακεδονικός (sportal.gr)

Β’ όμιλος

Σάββατο 13/12
13:00 Ελλάς Σύρου – Μαρκό (sportal.gr) 
13:00 Ολυμπιακός Β – Athens Kallithea (athletiko.gr)
14:00 Αιγάλεω – Καλαμάτα (ACTION24)

Κυριακή 14/12
15:00 Ηλιούπολη – Πανιώνιος (sportal.gr) 
15:00 Χανιά – Παναργειακός (sportal.gr)

Την Κυριακή το Ηρακλής-Μακεδονικός – Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής