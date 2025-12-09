Την Κυριακή το Ηρακλής-Μακεδονικός – Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α’ όμιλος
Σάββατο 13/12
15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός (sportal.gr)
15:00 ΠΑΟΚ Β – Καβάλα (sportal.gr)
Κυριακή 14/12
14:00 Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR B (ACTION24)
15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα (sportal.gr)
15:00 Ηρακλής – Μακεδονικός (sportal.gr)
Β’ όμιλος
Σάββατο 13/12
13:00 Ελλάς Σύρου – Μαρκό (sportal.gr)
13:00 Ολυμπιακός Β – Athens Kallithea (athletiko.gr)
14:00 Αιγάλεω – Καλαμάτα (ACTION24)
Κυριακή 14/12
15:00 Ηλιούπολη – Πανιώνιος (sportal.gr)
15:00 Χανιά – Παναργειακός (sportal.gr)