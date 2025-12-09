Την Κυριακή το Ηρακλής-Μακεδονικός – Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής, που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: Α’ όμιλος Σάββατο 13/12

15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός (sportal.gr)

15:00 ΠΑΟΚ Β – Καβάλα (sportal.gr) Κυριακή 14/12

14:00 Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR B (ACTION24)

15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα (sportal.gr)

15:00 Ηρακλής – Μακεδονικός (sportal.gr) Β’ όμιλος Σάββατο 13/12

13:00 Ελλάς Σύρου – Μαρκό (sportal.gr)

13:00 Ολυμπιακός Β – Athens Kallithea (athletiko.gr)

14:00 Αιγάλεω – Καλαμάτα (ACTION24) Κυριακή 14/12

15:00 Ηλιούπολη – Πανιώνιος (sportal.gr)

15:00 Χανιά – Παναργειακός (sportal.gr)