Αγωγή της ΑΕΚ κατά ΕΠΟ και Γκαγκάτση: «Δεν ανεχόμαστε συκοφαντίες, ύβρεις ή έπαρση από όπου και αν προέρχονται»!

ΕΠΟ και Μάκης Γκαγκάτσης δεν ανακάλεσαν τη δημόσια τοποθέτηση/ενημέρωση που είχαν δώσει στο ημίχρονο του ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με αφορμή τα όσα κατήγγειλε τότε ο Λανουά τα οποία αργότερα κατέρρευσαν με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να απαλλάσσεται, με τον Δικέφαλο να βγαίνει πλέον στην αντεπίθεση και να καταθέτει αγωγή για την ηθική βλάβη που υπέστη!

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΕΚ, κατέθεσε αγωγή στα αρμόδια δικαστήρια ύψους 800 χιλιάδων ευρώ, εναντίον της ΕΠΟ και του προέδρου της Μάκη Γκαγκάτση, τονίζοντας επί του θέματος: « Η ΑΕΚ ειναι ένα περήφανο Συμβολο με Αρχές, που δεν ανέχεται συκοφαντίες, ύβρεις ή έπαρση απο όπου και αν προέρχονται».

Είναι μια αγωγή η οποία έχει κατατεθεί για την ηθική βλάβη που υπέστη η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ σε όλη την φίλαθλη κοινότητα ανά την Ελλάδα από την δημόσια τοποθέτηση της ομοσπονδίας κατά της, αφού τότε θυμίζουμε η Ομοσπονδία τόνιζε για τον δήθεν προπηλακισμό του Γάλλου αρχιδιαιτητή πως «Η ΑΕΚ οφείλει να συμβάλει στον εντοπισμό τους, στη δικαιοσύνη φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί».

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, που είχε απαλλαχθεί στην εκδίκαση της υπόθεσης, είχε στείλει εξώδικο στην ΕΠΟ, με το οποίο ζητούσε επανόρθωση και δημόσια συγγνώμη εντός δέκα ημερών. Αυτό δεν έγινε τόσο απο πλευράς ομοσπονδίας αλλά ούτε και απο τον πρόεδρο της Μάκη Γκαγκάτση και αυτονόητα οι κιτρινόμαυροι και προσωπικά ο διοικητικός τους ηγέτης Μάριος Ηλιόπουλος, όντας σταθερός στις θέσεις και στις υποσχέσεις του, για την αποκατάσταση της αλήθειας προχώρησε στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες που περιλαμβάνουν επαναλαμβάνουμε αγωγή στα αρμόδια δικαστήρια ύψους 800 χιλιάδων ευρώ, εναντίον της ΕΠΟ και του κ. Γκαγκάτση.