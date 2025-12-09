Στους -20°C οι οπαδοί του Ολυμπιακού για το «διπλό» με την Καϊράτ (vid)

Οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν την παγωμένη Αστάνα για την αναμέτρηση της ομάδας τους με την Καϊράτ.

Στην παγωμένη Αστάνα βρίσκεται ο Ολυμπιακός όπου στις 17:30 αγωνίζεται με την Καϊράτ Αλμάτι για το Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν και την συμπαράσταση κάποιων γενναίων φιλάθλων τους, που αψήφισαν το πολικό ψύχος και ταξίδεψαν εκεί, με την θερμοκρασία το πρωί να είναι στους -20°C.

Μια παρέα φίλων του Ολυμπιακού που βρίσκεται στο Καζακστάν, μίλησε στην εκπομπή «Morning Point» του Mega News για το παιχνίδι της ομάδας τους και για τις συνθήκες που έχουν συναντήσει στην Αστάνα.

«Γεια σας παιδιά, στους -20°C για τον Θρύλο της καρδιάς μας», ανέφερε ο ένας, ο οποίος εξήγησε πως πήρε την απόφαση να πάνε σε μια χώρα με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες: «Κοιτάξτε, με τον Ολυμπιακό έχουμε κάνει πολλά ταξίδια. Ένα ακόμα, το πιο μακρινό. Θα μας γράψει η ιστορία. Πάμε και για το πρώτο διπλό.

Είναι πάρα πολύ το κρύο, αλλά για τον Ολυμπιακό... παντού. Μέσα στο γήπεδο είναι καλύτερα τα πράγματα επειδή είναι κλειστό. Εδώ έξω όταν φυσάει είναι δύσκολα τα πράγματα. Ευελπιστούμε να κάνουμε την πρώτη μας φετινή νίκη στο Champions League. Το κινητό δείχνει -20 αυτή τη στιγμή».

Όσο για το τι πίνουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κρύο απάντησε: «Πίνουμε βότκα φουλ, συνέχεια... Ό,τι μπορούμε».