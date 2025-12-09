Συμβολική κίνηση από τον ΠΑΟΚ - Προσέφερε δύο απινιδωτές στο Τάγμα Εθνοφυλακής Αξιούπολης

Οι δράσεις του Δικεφάλου δεν περιορίζονται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αποδεικνύοντάς το για μία ακόμα φορά.
Πιο συγκεκριμένα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσέφερε δύο απινιδωτές στο Τάγμα Εθνοφυλακής Αξιούπολης, όπως αναφέρει, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στα σώματα ασφαλείας, με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής να είναι υπόθεση όλων.
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στα σώματα ασφαλείας, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσέφερε δύο απινιδωτές στο Τάγμα Εθνοφυλακής Αξιούπολης.— PAOK FC (@PAOK_FC) December 9, 2025
Η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι υπόθεση όλων μας.#PAOKAction pic.twitter.com/NcFoUjtUlM