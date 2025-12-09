Συμβολική κίνηση από τον ΠΑΟΚ - Προσέφερε δύο απινιδωτές στο Τάγμα Εθνοφυλακής Αξιούπολης

Το PAOK Action δεν σταματάει τις δράσεις, προσφέροντας αυτή τη φορά δύο απινιδωτές στο Τάγμα Εθνοφυλακής Αξιούπολης.

Οι δράσεις του Δικεφάλου δεν περιορίζονται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αποδεικνύοντάς το για μία ακόμα φορά.

Πιο συγκεκριμένα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσέφερε δύο απινιδωτές στο Τάγμα Εθνοφυλακής Αξιούπολης, όπως αναφέρει, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στα σώματα ασφαλείας, με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής να είναι υπόθεση όλων.