Ανατροπή με Έντρικ: Μένει στη Ρεάλ Μαδρίτης αν απολυθεί ο Αλόνσο

Ο Έντρικ είχε αποφασίσει να φύγει τον Ιανουάριο από την Ρεάλ Μαδρίτης, ώστε να έχει περισσότερο αγωνιστικό χρόνο για να μπορέσει να διεκδικήσει μια θέση στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στη Γαλλία ο Έντρικ για να φορέσει τη φανέλα της Λιόν, δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν. Μάλιστα ο μάνατζερ του είχε ήδη αρχίσει ν' αναζητά κατοικία για τον νεαρό άσο και τη σύντροφο του στη γαλλική πόλη.

Σύμφωνα όμως με το «El Chiringuito» η διοίκηση της Ρεάλ έχει αλλάξει στάση και σκέφτεται να ακυρώσει τη συμφωνία της με τη Λιόν και να κρατήσει στο «Μπερναμπέου» τον 19χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό, μολονότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να δικαιώσει τις προσδοκίες της.

Η «βασίλισσα» απέκτησε τον Ιανουάριο του 2024 τα δικαιώματα του 19χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, κερδίζοντας τη «μάχη» για την υπογραφή του από την Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσαρμοστεί στην Ισπανία, καθώς ο Τσάμπι Αλόνσο δεν του έχει δώσει πολλές ευκαιρίες. Η κρίση όμως στην ομάδα και η πιθανή λύση της συνεργασίας της Ρεάλ με τον 44χρονο κόουτς, οδηγεί τη διοίκηση στην απόφαση να μη δοθεί τελικά δανεικός στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.