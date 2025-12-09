ΠΑΟΚ: Η κίνηση fair play του Ντεσπόντοφ που συζητήθηκε έντονα στη Βουλγαρία

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ κέρδισε θερμά σχόλια στην πατρίδα του για την απόφασή του να τοποθετηθεί δημόσια υπέρ νεαρού ποδοσφαιριστή της Λέφσκι, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στο επίκεντρο σκληρής κριτικής από μερίδα οπαδών.

Ο Βούλγαρος διεθνής του ΠΑΟΚ στάθηκε στο πλευρό του Ασέν Μίτκοφ, υπερασπιζόμενος τον 20χρονο μέσο που μετά την ήττα της Λέφσκι με 0-2 από τη Σλάβια έγινε αποδέκτης έντονης αρνητικότητας και δεκάδων επιθετικών μηνυμάτων στα social media.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Ντεσπόντοφ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα:

«Δεν γνωρίζω προσωπικά τον Ασέν Μίτκοφ, αλλά στέκομαι ακλόνητα στο πλευρό του. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει τέτοια συμπεριφορά. Κάθε ποδοσφαιριστής έχει τις καλές και τις κακές του στιγμές, και οι αληθινοί φίλαθλοι πρέπει να τον στηρίζουν και στις δύο περιπτώσεις. Το ποδόσφαιρο είναι πάθος και αγάπη, όχι κακία και ανθρώπινη απαξίωση. Όταν αυτή η γραμμή ξεπερνιέται, τότε χάνεται ό,τι αληθινό υπάρχει στο παιχνίδι».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε ευρεία συζήτηση στα βουλγαρικά ΜΜΕ, με τον αρχηγό της Εθνικής ομάδας να αποθεώνεται για τη στάση του και το μήνυμα που επέλεξε να στείλει προς το κοινό και τον κόσμο του ποδοσφαίρου.