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Παπαθεοδώρου: «Τι θα αποφασιστεί στις συσκέψεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα στον Παναθηναϊκό» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για το ρόστερ του Παναθηναϊκού και τις συσκέψεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα.
Παπαθεοδώρου: «Τι θα αποφασιστεί στις συσκέψεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα στον Παναθηναϊκό» (vid)