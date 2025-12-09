Οι Γερμανοί δεν ξανάρχονται!

Υπάρχει ακόμη ένας γύρος για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και η συζήτηση για τη διαιτησία βρέθηκε πρόωρα σε πρώτο πλάνο. Γράφει ο Κ. Θωμαΐδης.

Θα περίμενε κανείς οι παράγοντες να δείξουν μεγαλύτερη υπομονή, καθώς ο Λανουά και οι συνεργάτες του έχουν επιλεγεί από την UEFA και όχι από την ΕΠΟ. Είναι προφανές ότι ποτέ δεν σκέφτονται έτσι: Ενδιαφέρονται μόνο για τη διασφάλιση του επόμενου σφυρίγματος.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έχει καταλάβει ότι αν πυκνώσουν οι διαμαρτυρίες, κινδυνεύει σοβαρά και η ανανέωση του συμβολαίου του. Φαίνεται να τη θέλει πολύ. Η χώρα του αρέσει, οι ισορροπιστικές ικανότητές του είναι καταφανείς και τα όποια προβλήματα συνεργασίας με τα μέλη της ΚΕΔ επιλύονται εκ των έσω.

Η επιμονή του στην έλευση Γερμανών διαιτητών δημιούργησε και μία στρέβλωση. Οι παράγοντες των ομάδων γκρινιάζουν όταν ο ξένος ρέφερι δεν είναι από ανεπτυγμένο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα.

Στο μέλλον θα αποδειχτεί ότι αυτός ο κύκλος έχει ένα όριο. Ολοι οι καλοί ξένοι διαιτητές μεγιστοποιούν τις υποχρεώσεις τους όσο βαδίζουμε στο τέλος της σεζόν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στα play off του ελληνικού πρωταθλήματος θα έχουμε πολύ λιγότερους Γερμανούς και πρέπει να αναζητήσουμε είτε Ιταλούς είτε Ισπανούς.

Παρότι ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ είναι Ιταλός, δεν έχει καταφέρει να πείσει ικανούς συμπατριώτες του να έρθουν στην Ελλάδα. Ούτε ο Λανουά έπεισε τους Γάλλους. Αυτή η δυστοκία δημιουργεί ένα εγγενές πρόβλημα που θα αναδειχτεί από τον Φλεβάρη και μετά.

Είναι και το άλλο: Παραμένει ορθάνοιχτο το ζήτημα της θεσμικής εκπροσώπησης της ελληνικής διαιτησίας στην ΕΠΟ. Αν είχε λυθεί, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βαλβίδα ασφαλείας και θα έδινε ανάσες ακόμη και στην Επιτροπή Διαιτησίας.

Είναι αλήθεια ότι η εποχή της ακραίας τοξικότητας έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Όμως υπάρχουν ακόμη παράγοντες που περιμένουν με το όπλο στη σκανδάλη. Ηδη έχουν εκτοξευτεί οι πρώτες προειδοποιητικές βολές. Κάποιοι έχουν δίκιο, κάποιοι έχουν άδικο.

Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα θα δηλητηριαστεί αν υπάρξουν άστοχες επιλογές και αν διατηρηθεί το θολό τοπίο στην ελληνική διαιτησία. Πόσο μάλλον που οι Ελληνες ρέφερι παραπονούνται για την αντιφατική εκπαίδευσή τους και για τις λίγες μεγάλες ευκαιρίες που τους δίνονται.