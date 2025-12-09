Χωρίς πρόβλημα η διέλευση των φίλων του ΠΑΟΚ προς την Βουλγαρία λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Χωρίς εμπόδια θα γίνει η διέλευση των φίλων του ΠΑΟΚ προς την Βουλγαρία, για το παιχνίδι με την Λουντογκόρετς, παρά τις αγροτικές κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στα σύνορα του Προμαχώνα.

Όπως υπογράμμισε ο επικεφαλής των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Προμαχώνα, Γιάννης Τουρτούρας, θα υπάρξει απαγόρευση διέλευσης μόνο των φορτηγών για συγκεκριμένες ώρες μέσα στις επόμενες ημέρες (12:00 έως τις 20:00).

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει ανησυχία στους φίλους του Δικέφαλου που σκοπεύουν να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδας στην Βουλγαρία, ωστόσο, όπως ξεκαθαρίστηκε, οι οπαδοί που θα ταξιδέψουν -είτε με ΙΧ, είτε με λεωφορεία- θα έχουν ομαλή διέλευση από τα σύνορα προς την γειτονική χώρα.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ δικαιούται περίπου 450 εισιτήρια, βάσει του κανονισμού του 5% της χωρητικότητας του σταδίου της γηπεδούχου ομάδας που ισχύει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 o κ. Τουρτούρας:

«Για να σας το πω… κωδικοποιημένα, στις Σέρρες είμαστε όλοι ΠΑΟΚτσήδες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εμποδίσουμε τη διέλευση οποιουδήποτε φιλάθλου, είτε με ΙΧ είτε με λεωφορεία, για να ταξιδέψει στην Βουλγαρία. Θα περάσουν όλοι ελεύθερα. Εμείς θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, να στηρίζει να αιτήματά μας».