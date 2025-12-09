ΠΑΟΚ: Προπονείται και αναχωρεί για Ράζγκραντ την Τετάρτη - Οι καιρικές συνθήκες που θα συναντήσει

Σε ευρωπαϊκό mood έχει μπει ο ΠΑΟΚ, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να καταστρώνει τα πλάνα της με φόντο την αναμέτρηση κόντρα στην Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League (11/11, 19:45).

Η προετοιμασία του Δικεφάλου έχει μπει στην τελική ευθεία, με τους «ασπρόμαυρους» να πραγματοποιούν την τελευταία προπόνηση τους επί ελληνικού εδάφους το πρωί της Τετάρτης και στη συνέχεια να αναχωρούν με προορισμό το Ράζγκραντ της Βουλγαρίας.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στις 20:00, είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου με έναν εκπρόσωπο των ποδοσφαιριστών.

Αυτός θα είναι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, με τον Βούλγαρο μεσοεπιθετικό να συνδέει τις δύο ομάδες, καθώς αγωνίστηκε με την φανέλα της Λουντογκόρετς πριν μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Οι καιρικές συνθήκες

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, ο Δικέφαλος θα συναντήσει ελαφρώς πιο χαμηλές θερμοκρασίες συγκριτικά με την Θεσσαλονίκη.

Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης, στο Ράζγκραντ θα υπάρξει ηλιοφάνεια με λίγη ομίχλη, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 10°, ενώ την ώρα του αγώνα αναμένεται να υποχωρήσει στους 5° με 6°.

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