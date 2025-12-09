Καζάκος ρεπόρτερ στο SDNA: «Η Καϊράτ μοιάζει να έχει προετοιμαστεί για να χάσει από τον Ολυμπιακό – Δεν υπάρχει ρυθμός»  

Ο Καζάκος δημοσιογράφος, Αλεκσάντρ Στρέλνικοφ έχρισε φαβορί τον Ολυμπιακό για την αποψινή αναμέτρηση με την Καϊράτ τονίζοντας πως οι πρωταθλητές Καζακστάν δείχνουν να έχουν προετοιμαστεί για να ηττηθούν!

Ο έμπειρος ρεπόρτερ της ιστοσελίδας prosports.kz, Αλεκσάντρ Στρέλνικοφ εξέφρασε την άποψη πως οι «Ερυθρόλευκοι» θα κατακτήσουν απόψε την πρώτη νίκη τους στη League Phase του Champions League.



Ο δημοσιογράφος από το Καζακστάν αναφέρθηκε στην απουσία του 17χρονου wonderkid, Ντάσταν Σατπάεφ αφήνοντας αιχμές για την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε στην αναμέτρηση με την Κοπεγχάγη, ενώ σχολίασε πως ο σύλλογος από το Αλμάτι δεν διαθέτει την ποιότητα που απαιτείται για το Champions League.



Μάλιστα κατέληξε πως η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού και ο τρόπος προετοιμασίας της Καϊράτ ευνοούν απόλυτα την ελληνική ομάδα.

«Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει απόψε. Η Καϊράτ δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αυτό φάνηκε πολύ στο προηγούμενο παιχνίδι με την Κοπεγχάγη, παρόλο που η Καϊράτ πέτυχε δύο γκολ. Η ποδοσφαιρική σεζόν στο Καζακστάν έχει τελειώσει εδώ και καιρό, και δεν υπάρχει αγωνιστικός ρυθμός κάτι που επηρεάζει την ομάδα.

Δεν θεωρώ πως η Καϊράτ ποντάρει πολλά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπως φαίνεται ο Σατπάγεφ πήρε επίτηδες κάρτα στο ματς με την Κοπεγχάγη. Τώρα μάλιστα έχει φύγει για τη Γερμανία για θεραπεία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο για τιμωρία από την UEFA έαν έδιναν σημασία στο συγκεκριμένο περιστατικό. Για να είμαι ειλικρινής, μοιάζει σαν η Καϊράτ να είναι προετοιμασμένη να ηττηθεί από τον Ολυμπιακό.

Κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της ομάδας είναι ο γκολκίπερ Τεμρλάν Αναρμπέκοφ. Οι περισσότεροι παίκτες εκτός από τον τερματοφύλακα είναι κάπως αδύναμοι για το επίπεδο του Champions League».