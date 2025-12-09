Ολυμπιακός: Τα έσοδα που έχει εξασφαλίσει έως τώρα

Ο Ολυμπιακός παλεύει σήμερα για την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League, αλλά ήδη έχει βάλε σημαντικά ποσά στο ταμείο του.

Στην Αστάνα αγωνίζεται σήμερα ο Ολυμπιακός απέναντι στην Καϊράτ, ψάχνοντας την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League, που θα τον κρατήσει ζωντανό στη μάχη της 24άδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 33η θέση της βαθμολογίας με δύο πόντους, αλλά ήδη έχουν εξασφαλίζει αρκετά έξοδα από τη φετινή επιστροφή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, και συγκεκριμένα 29.465.000 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί στα χρήματα που έλαβαν οι Πειραιώτες ως bonus απευθείας πρόκρισης στη League Phase, 18.620.0000 ευρώ, σε εκείνο της χειρότερης δυνατής θέσης, 275.000 ευρώ, αλλά και στις δύο ισοπαλίες απέναντι στην Πάφο και την Αϊντχόφεν, 700.000 ευρώ έκαστη. Τέλος συνυπολογίζεται και το Value Pillar, όπου ανέρχεται στα 9.170.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που πάρει έστω μια νίκη στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, τα έσοδά του θα αυξηθούν κατά 2.100.000 ευρώ ανά τρίποντο, ενώ αν καταφέρει να μπει στην 24άδα, θα πάρει πριμ 1.000.000 ευρώ.