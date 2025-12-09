Ο Ελ Κααμπί 5ος σκόρερ στην Ευρώπη! - Στη δεκάδα και ο Παυλίδης

Οι εκπληκτικές επιδόσεις του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και τη φετινή σεζόν, τον έχουν φέρει στις πρώτες θέσεις των κορυφαίων σκόρερς της Ευρώπης.

Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού έφτασε ήδη τα 12 γκολ μετά από 13 αγωνιστικές στη Stoiximan Super League και μόλις τέσσερις επιθετικοί έχουν πετύχει περισσότερα τέρματα στα πρωταθλήματά τους στη Γηραιά Ήπειρο.

Ο λόγος για τον Ουέντα της Φέγενορντ, τον Χάρι Κέιν της Μπάγερν, τον Κιλιάν Μπαπέ της Ρεάλ και τον ¨Ερλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι, με τους τρεις εξ αυτών βέβαια να έχουν δώσει δύο ή τρία ματς παραπάνω.

Στο top10 βρίσκεται και ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Πορτοαλία, με 10 γκολ σε 13 ματς.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

1. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 18 γκολ σε 15 αγώνες

2. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 17 γκολ σε 13 αγώνες

3. Κιλιάν Εμπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 16 γκολ σε 16 αγώνες

4. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 15 γκολ σε 15 αγώνες

5. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (32/Ολυμπιακός/Μαρόκο) 12 γκολ σε 13 αγώνες

6. Φεράν Τόρες (25/Μπαρτσελόνα/Ισπανία) 11 γκολ σε 15 αγώνες

7. Ιγκόρ Τιάγκο (24/Μπρέντφορντ/Βραζιλία) 11 γκολ σε 15 αγώνες

8. Πολ Ονουάτσου (31/Τραμπζονσπόρ/Νιγηρία) 11 γκολ σε 15 αγώνες

9. Αλεξέϊ Μπατράκοφ (20/Λοκομοτίβ Μόσχας/Ρωσία) 11 γκολ σε 17 αγώνες

10. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα) 10 γκολ σε 13 αγώνες