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Δεύτερο γκολ για την Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό (vid)

Ποδόσφαιρο
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Με ωραία ενέργεια ο Αμπίς μπήκε μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και με πλασέ νίκησε τον Γεωργακόπουλο στο 57', για το 2-0 της Καϊράτ.
Δεύτερο γκολ για την Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό (vid)