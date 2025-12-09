Γνώριμος Πορτογάλος στο Παναθηναϊκός-Πλζεν

Ο Αντόνιο Νόμπρε, από την πρώτη κατηγορία της UEFA θα διευθύνει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν.

Ο Πορτογάλος ρέφερι είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό, αλλά και στους Πράσινους ειδικότερα. Πέρυσι είχε σφυρίξει το Παναθηναϊκός-Τσέλσι 1-4 και προ διετίας το Μακάμπι Χάιφα-Παναθηναϊκός 0-0, πάλι στο Europa League.

Ήταν επίσης σε άλλα τρία ματς πρωταθλήματος κι όλα τους αφορούσαν αγώνες του Τριφυλλιού: στις 21/3/2021 στο Αστέρας-Παναθηναϊκός 2-2 για τα playoffs, στις 27/2/2022 στο Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 3-0 και στις 8/1/2023 στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-0 για την 17η αγωνιστική.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Νέλσον Περέιρα, Πέδρο Ριμπέιρο και τέταρτος ο Φάμπιο Βαρίσιμο. Στο VAR ο Αντρέ Ναρκίσο με τον Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.