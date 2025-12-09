Τουρκία: Προφυλακίστηκαν 20 άτομα για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες της Super Lig

Η τουρκική δικαιοσύνη συνεχίζει να ερευνά το μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο, παίρνοντας αποφάσεις για προφυλάκιση ακόμα και πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών.

Τουρκικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση 20 υπόπτων, μεταξύ των οποίων και ποδοσφαιριστές της Super Lig, στο πλαίσιο της διεξαγόμενης έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό στο τουρκικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως μετέδωσε σήμερα (9/12) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελικές αρχές είχαν διατάξει τη σύλληψη 46 ατόμων, ανάμεσά τους ποδοσφαιριστών, προέδρων συλλόγων, αθλητικών σχολιαστών και ενός διαιτητή, για εσωτερική πληροφόρηση και στοιχηματισμό σε αγώνες των τουρκικών επαγγελματικών πρωταθλημάτων.

Σύμφωνα με το Anadolu, ανάμεσα στους προφυλακισθέντες βρίσκονται ο ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι Μετεχάν Μπαλτάτσι, ο Μερτ Χακάν Γιαντάς της Φενέρμπαχτσε, καθώς και ο πρώην πρόεδρος της Αντάνα Ντεμιρσπόρ, Μουράτ Σαντσάκ.

Ο Μπαλτάτσι φέρεται να δήλωσε στο δικαστήριο ότι είχε στοιχηματίσει σε μερικούς αγώνες όταν ήταν παίκτης της ομάδας νέων, αλλά σταμάτησε μετά την ένταξή του στην πρώτη ομάδα της Γαλατασαράι. Ο Γιαντάς, φέρεται να έχει κερδίσει 8,2 εκατ. ευρώ παίζοντας στοίχημα, ωστόσο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε στοιχηματισμό, σύμφωνα με την εφημερίδα «Sabah», ενώ ο Σαντσάκ φέρεται να υποστήριξε, σύμφωνα με την Cumhuriyet, ότι δεν διαθέτει λογαριασμό στοιχηματισμού και ουδέποτε έχει ποντάρει σε αγώνα.

Η υπόθεση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αναστολή καθηκόντων 149 διαιτητών και βοηθών από την Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF), κατόπιν εσωτερικής έρευνας που αποκάλυψε εμπλοκή τους σε στοιχηματισμό. Ακολούθησε η σύλληψη οκτώ ακόμη προσώπων, μεταξύ των οποίων και πρόεδρος ομάδας πρώτης κατηγορίας, καθώς και η τιμωρία 1.024 ποδοσφαιριστών από όλες τις κατηγορίες.

Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη οριστεί.