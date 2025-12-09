Ρουκέτες Κάραγκερ για Σαλάχ: «Ντροπή αυτό που έκανε, θα τον κυνηγήσω μέχρι τέλους αν καταστρέψει τη Λίβερπουλ»!

Λάβρος ο παλαίμαχος άσος των Reds κατά του Μο Σαλάχ.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ, σχολιαστής πλέον στο Sky Sports, μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στη Λίβερπουλ, με τον Αιγύπτιο επιθετικό στο επίκεντρο και τον χαμό που προκλήθηκε έπειτα τις τελευταίες δηλώσεις του. Ο παλαίμαχος άσος αναφέρθηκε με σκληρά λόγια στη στάση του Σαλάχ, κάνοντας λόγο για προσχεδιασμένη συμπεριφορά!

«Πίστευα ότι αυτό που έκανε μετά το παιχνίδι ήταν ντροπή. Κάθε φορά που ο Μο Σαλάχ εμφανίζεται στη μικτή ζώνη —κάτι που έχει κάνει τέσσερις φορές σε οκτώ χρόνια— είναι κάτι προσχεδιασμένο ανάμεσα σε εκείνον και τον μάνατζέρ του, με στόχο να προκληθεί η μέγιστη ζημιά και να ενισχυθεί η διαπραγματευτική του θέση. Περίμενε μια κακή εμφάνιση και διάλεξε εκείνη τη στιγμή για να επιτεθεί στον προπονητή. Θα κυνηγήσω τον Μο Σαλάχ μέχρι τέλους αν καταστρέψει την ομάδα μου και το έχει κάνει ήδη αυτό», δήλωσε ο Κάραγκερ.

Στη συνέχεια σχολίασε τη φράση του Σαλάχ ότι «με έριξαν κάτω από το λεωφορείο», εννοώντας ότι τον θυσιάζουν για να φανεί εκείνος κακός: «Η φράση που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ότι “τον πέταξαν κάτω από το λεωφορείο”. Ο ίδιος προσπάθησε να κάνει το ίδιο στο κλαμπ δύο φορές τους τελευταίους 12 μήνες. Με τον προπονητή, τη στιγμή που θα έπρεπε να κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα να ξεφύγει από το χειρότερο σερί αποτελεσμάτων από τη δεκαετία του ’50. Κι όμως, αυτό έκανε.

«Δεν χρειάζεται να παίζει άμυνα ή να γυρίζει πίσω. Και όταν μιλάμε για το ποιος ρίχνει ποιον κάτω από το λεωφορείο… αυτός έχει ρίξει τον δεξιό μπακ της Λίβερπουλ κάτω από το λεωφορείο επί οκτώ χρόνια. Μπορείς να φανταστείς να παίζεις πίσω του για οκτώ χρόνια; Αλλά το δεχόμαστε, γιατί είναι σούπερ σταρ, έχει σκοράρει 250 γκολ και μου έχει χαρίσει —ως οπαδό της Λίβερπουλ— μερικές από τις ωραιότερες βραδιές της ζωής μου».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην απόφαση του Σλοτ να τον αφήσει εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Ίντερ. «Θα ξαναπαίξει για τη Λίβερπουλ; Δεν ξέρω. Ελπίζω πως ναι, γιατί είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που είχαμε ποτέ. Ωστόσο, αν συνεχίσει έτσι… ποιος ξέρει», είπε.