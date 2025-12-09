Χόγκμο: «Να παρουσιαστούμε έτοιμοι με τον ΠΑΟΚ, μας έδωσε αυτοπεποίθηση η νίκη κόντρα στην Θέλτα»

Πνευματική και σωματική ετοιμότητα με φόντο το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ προσδοκά ο προπονητής της Λουντογκόρετς, Περ-Ματίας Χόγκμο, τονίζοντας πως η πρόσφατη νίκη κόντρα στην Θέλτα έδωσε νέα πνοή στην ομάδα του, κρατώντας την ζωντανή στο κόλπο της πρόκρισης.

Η βουλγάρικη ομάδα «στραβοπάτησε» στις εγχώριες υποχρεώσεις της, καθώς ηττήθηκε με 0-1 από την Σλάβια Σόφιας, με τον 66χρονο τεχνικό να μην κρύβει την απογοήτευση του για το ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως αφήνει το εν λόγω παιχνίδι στο παρελθόν και στρέφει την προσοχή του στον αγώνα της Πέμπτης (11/12, 19:45) κόντρα στον ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της League Phase.

Η Λουντογκόρετς προέρχεται από σημαντική επικράτηση απέναντι στην Θέλτα με 3-2, αποτέλεσμα που την κρατάει ζωντανή στο κόλπο της πρόκρισης της επόμενης φάσης, με τον Χόγκμο να υπογραμμίζει πως η νίκη έδωσε αυτοπεποίθηση στους ποδοσφαιριστές του, ευελπιστώντας η ομάδα του να παρουσιαστεί έτοιμη κόντρα στον Δικέφαλο, παρά τις λίγες μέρες προετοιμασίας που έχει στη διάθεσή της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την ήττα από την Σλάβια Σόφιας: «Είναι πάντα δυσάρεστο να δέχεσαι γκολ σχεδόν με το… καλημέρα. Όταν αυτό συμβαίνει στα πρώτα δευτερόλεπτα, αλλάζει ακαριαία η ψυχολογία και το πλάνο σου. Η Σλάβια είναι μια ομάδα που ξέρει να κλείνεται καλά, να διαχειρίζεται τέτοια παιχνίδια. Παρ’ όλα αυτά, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, είχαμε ρυθμό, αλλά πετύχαμε μόλις ένα γκολ. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν σαφώς πιο πιεστικοί και είχαμε τις προϋποθέσεις για να γυρίσουμε το ματς», δήλωσε αρχικά ο Νορβηγός τεχνικός, σχολιάζοντας την αντίδραση της ομάδας του μετά το σοκ του 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάσαμε στροφές, κερδίσαμε περισσότερες μονομαχίες, παίξαμε πιο κάθετα και με μεγαλύτερη ένταση. Αυτό ήταν κάτι που δεν κάναμε πριν την ανάπαυλα. Δεν είναι εύκολο να βρίσκεις συνεχώς φρεσκάδα με τόσα παιχνίδια σερί, αλλά δουλεύουμε καθημερινά για να προσαρμοζόμαστε και να βελτιωνόμαστε. Οι παίκτες καταλαβαίνουν τι ζητάμε και ανταποκρίνονται».

Για το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ: «Γνωρίζουμε πολύ καλά τι απαιτείται. Ξέρουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίζουμε σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε διοργάνωση. Έρχεται ένας κρίσιμος αγώνας στην Ευρώπη και αμέσως μετά ματς Κυπέλλου. Ο αποψινός αγώνας ανήκει ήδη στο παρελθόν. Τώρα έχουμε λίγες ώρες να ανακάμψουμε και να ετοιμαστούμε για την Πέμπτη. Η νίκη απέναντι στη Θέλτα μας έδωσε αυτοπεποίθηση και μας κρατά ολοζώντανους στη μάχη της πρόκρισης. Πάμε βήμα-βήμα με στόχο να παρουσιαστούμε έτοιμοι απέναντι στον ΠΑΟΚ».