Μαρτσούκος: «Γι’ αυτό μηδενίστηκαν οι φάκελοι για στημένα ματς στη Super League 2»

Ο πρόεδρος της Super League 2, Πέτρος Μαρτσούκος, μίλησε στην εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ» για το πρόβλημα των οφειλών των ομάδων προς τους παίκτες, αλλά και τον περιορισμό των ύποπτων αγώνων στην κατηγορία.

«Ο Μάκης Γκαγκάτσης προσπαθεί να αντιμετωπίσει ζητήματα που προέρχονται από προηγούμενες διοικήσεις. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ μπήκε μπροστά ώστε οι Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) να λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται από την Ομοσπονδία, συμβάλλοντας στην οικονομική ομαλότητα των τοπικών Ενώσεων. Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι οι απλήρωτοι ποδοσφαιριστές. Με τις ενέργειες του κ. Γκαγκάτση θα επιλυθεί κι αυτό το θέμα. Για το ζήτημα των ακινήτων της ΕΠΟ που νοικιάζονταν σε χαμηλότερο κόστος, βρέθηκαν βιώσιμες λύσεις» είπε αρχικά.

Αναφορικά με το δημοσίευμα που έκανε λόγο για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω προς τον τερματοφύλακα της ομάδας, ο πρόεδρος της Super League 2 δήλωσε πως το καταδίκασε άμεσα, ακολουθώντας και την επίσημη ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ. Έκανε ξεκάθαρο ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σεβασμό και προστασία των αθλητών.

Για το αγροτικό ζήτημα και τη μεγάλη κόντρα με την κυβέρνηση: ﻿«Εγώ είμαι από οικογένεια αγροτών και έχουν δίκιο που φωνάζουν, όμως θα έλεγα ότι ας ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους και να πάνε να συναντήσουν από κοντά τον Πρωθυπουργό για να δοθούν λύσεις στα ζητήματά τους».

Για το κύκλωμα του παράνομου στοιχηματισμού στην Ελλάδα: ﻿«Φέτος δεν έχουν έρθει ακόμα φάκελοι από την Sportradar για ύποπτους αγώνες στη Super League 2. Πήραμε μία γενναία απόφαση με τους προέδρους των ομάδων και εγκαταστάθηκαν κάμερες VEO σε όλα τα γήπεδα της δεύτερης κατηγορίας. Εμείς όταν αναλάβαμε ως διοίκηση είχαμε πάνω από 100 φακέλους ύποπτων αγώνων και τώρα δεν έχουμε καθόλου. Επειδή το πρωτάθλημα πήρε μεγαλύτερη δημοσιότητα και τα περισσότερα παιχνίδια μπορεί να τα δει ο φίλαθλος κόσμος, ανάγκασαν αυτούς τους παράγοντες να απομακρυνθούν και να μην υπάρχουν άλλο ύποπτοι αγώνες στην κατηγορία, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια».

