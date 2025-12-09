Ακραίες εκφράσεις από τους παίκτες της Ρεάλ προς τον διαιτητή στο ματς με τη Θέλτα: «Γ@@@@@@ε ηλίθιε»

Μετά τις δύο συνεχόμενες κίτρινες κάρτες στον Άλβαρο Καρέρας για έντονη διαμαρτυρία, οι κάμερες κατέγραψαν τον Ροντρίγκο να κινείται προς τον Κιντέρο Γκονθάλεθ, φωνάζοντάς του: «Δείξε σεβασμό! Κοίτα πού βρίσκεσαι!» ενώ του έδειχνε τον αγωνιστικό χώρο και το σήμα της Ρεάλ.
Ο Βινίσιους, εμφανώς εκνευρισμένος, απευθύνθηκε ειρωνικά στον διαιτητή λέγοντας: «Δώσε κι άλλες κάρτες! Βγάλε μας όλους έξω!».
Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, που επίσης είδε κίτρινη για διαμαρτυρία, φάνηκε –σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα– να λέει προς τον τέταρτο διαιτητή «γ@@@@@νε ηλίθιε!».
Θυμίζεται ότι εκτός από τον Καρέρας, αποβλήθηκαν από τον πάγκο και οι Έντρικ και Καρβαχάλ για υπερβολικές διαμαρτυρίες.