Ακραίες εκφράσεις από τους παίκτες της Ρεάλ προς τον διαιτητή στο ματς με τη Θέλτα: «Γ@@@@@@ε ηλίθιε»

Τα ισπανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν τι ειπώθηκε ανάμεσα στους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης και τον διαιτητή στο επεισοδιακό φινάλε της αναμέτρησης με τη Θέλτα (0-2), όπου κυριάρχησε μεγάλη ένταση και διαμαρτυρίες.

Μετά τις δύο συνεχόμενες κίτρινες κάρτες στον Άλβαρο Καρέρας για έντονη διαμαρτυρία, οι κάμερες κατέγραψαν τον Ροντρίγκο να κινείται προς τον Κιντέρο Γκονθάλεθ, φωνάζοντάς του: «Δείξε σεβασμό! Κοίτα πού βρίσκεσαι!» ενώ του έδειχνε τον αγωνιστικό χώρο και το σήμα της Ρεάλ.

Ο Βινίσιους, εμφανώς εκνευρισμένος, απευθύνθηκε ειρωνικά στον διαιτητή λέγοντας: «Δώσε κι άλλες κάρτες! Βγάλε μας όλους έξω!».

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, που επίσης είδε κίτρινη για διαμαρτυρία, φάνηκε –σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα– να λέει προς τον τέταρτο διαιτητή «γ@@@@@νε ηλίθιε!».

Θυμίζεται ότι εκτός από τον Καρέρας, αποβλήθηκαν από τον πάγκο και οι Έντρικ και Καρβαχάλ για υπερβολικές διαμαρτυρίες.