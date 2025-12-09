Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν; (poll)

Κρίσιμη αποστολή για τον Ολυμπιακό στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ και το SDNA ανοίγει την κάλπη!

Οι Ερυθρόλευκοι δίνουν "do or die" παιχνίδι στην παγωμένη Αστάνα απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Χωρίς νίκη στα πέντε πρώτα παιχνίδια τους οι πρωταθλητές Ελλάδας, το διπλό αποτελεί μονόδρομο για να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης, απέναντι σε έναν αντίπαλο που συμμετέχει για πρώτη φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση (σε ομίλους), ενώ μετράει μόλις έναν βαθμό μέχρι τώρα, αυτόν κόντρα στην Πάφο όπου αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω από το 4'!

Χωρίς το μεγάλο αστέρι τους και πρώτο σκόρερ, τον 17χρονο Σατπάεφ οι γηπεδούχοι, με ανεβασμένη ψυχολογία οι Πειραιώτες από τις συνεχόμενες εγχώριες νίκες κι όλα -σχεδόν- τα όπλα τους διαθέσιμα, με μοναδική ουσιαστικά απουσία τον αρχηγό Ρέτσο.

Θα καταφέρουν οι Ερυθρόλευκοι να φύγουν με το επιθυμητό αποτέλεσμα από το Καζακστάν; Ελάτε να ψηφίσετε!