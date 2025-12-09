Να «ζεστάνει» τις ελπίδες πρόκρισης ο Ολυμπιακός στην παγωμένη Αστάνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League αναζητά ο Ολυμπιακός στις 17:30 (Cosmote Sport 1HD), αντιμετωπίζοντας στη μακρινή και παγωμένη Αστάνα την Καϊράτ Αλμάτι, για την 6η αγωνιστική. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρειάζεται το «τρίποντο» για να έχει ελπίδες πρόκρισης στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το όνομα της Καϊράτ δεν τρομάζει, ωστόσο οι συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα είναι ιδιαίτερες. Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» ταξίδεψε από την Κυριακή στο Καζακστάν, μια πτήση 6 και πλέον ωρών, για να συνηθίσει και στη διαφορά ώρας (+3) αλλά και τις καιρικές συνθήκες που είναι… πολικές. Ωστόσο, το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην «Astana Arena», το οποίο διαθέτει αναδιπλούμενη οροφή και συνθετικό χλοοτάπητα. Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε στο πλαστικό τερέν για να συνηθίσει, ενώ βοήθησε και το γεγονός ότι οι Πειραιώτες προ ημερών έπαιξαν σε ανάλογο γήπεδο στη Σύρο για το Κύπελλο.

Αγωνιστικά, ο Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα πλην του τραυματία Ρέτσου, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η ετοιμότητα του Ντάνιελ Ποντένσε που προέρχεται από τραυματισμό.

Από την πλευρά της η Καϊράτ, κατέκτησε προ εβδομάδων το πρωτάθλημα στο Καζακστάν και το τελευταίο διάστημα δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, βρίσκεται στην Αστάνα από την Πέμπτη, για να προσαρμοστεί και εκείνη στις συνθήκες του γηπέδου. Στόχος και για τους Καζάκους είναι η νίκη, που θα τους δώσει ελπίδες, έστω κι αν έχουν μόλις έναν βαθμό έως τώρα.