Φινάλε στον πρώτο γύρο με 10 αλλαγές προπονητών σε 13 αγωνιστικές!

Μόλις έξι από τις 14 ομάδες της Stoiximan Super League δεν άλλαξαν τον προπονητή τους στο πρώτο μισό της regular season!

Κάθε χρόνο η Super League ξεπερνάει τον εαυτό της στο θέμα των προπονητών και η φετινή σεζόν δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε και οι οκτώ από τις 14 ομάδες έχουν ήδη προβεί σε αλλαγή στον πάγκο της, με τις δύο εξ αυτών μάλιστα να έχουν αντικαταστήσει δύο προπονητές!

Ο Παναθηναϊκός έφερε αρχικά τον Χρήστο Κόντη μετά την απόλυση Βιτόρια, σε ένα περίεργο καθεστώς... ημι-υπηρεσιακού, αναλόγως των αποτελεσμάτων της ομάδας. Εν τέλει μετά από λίγες εβδομάδες αποχώρησε για να έρθει ο Ράφα Μπενίτεθ.

Δύο αλλαγές προπονητών και από την ΑΕΛ Novibet, με τον Μαλεζά να αντικαθιστά τον Γιώργο Πετράκη και τον Σάββα Παντελίδη να είναι από χθες (8/12) ο νέος προπονητής της ομάδας.

Από εκεί και πέρα ο Μανόλο Χιμένεθ αντικατέστησε τον Μαρίνο Ουζουνίδη στον Άρη, ο Γιάννης Αναστασίου τον Γιάννη Πετράκη στον Παναιτωλικό, ο Κρις Κόουλμαν τον Σάββα Παντελίδη στον Αστέρα Aktor, ο Ντούσαν Κέρκεζ τον Λεωνίδα Βόκολο στον Ατρόμητο, ο Χρήστος Κόντης τον Μίλαν Ράσταβατς στον ΟΦΗ και ο Σαραγόσα τον Κριστιάνο Μπάτσι στον Πανσερραϊκό.