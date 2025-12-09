Ο Τερ Στέγκεν επιστρέφει στην δράση για την Μπαρτσελόνα αλλά σε ρόλο αναπληρωματικού

Ο Γερμανός τερματοφύλακας πήρε το «πράσινο φως» από το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα για να επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων.

Ο Τερ Στέγκεν ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και πλέον είναι ξανά σε θέση να αγωνιστεί, με τον προπονητή της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ να εκφράζει την χαρά του για την επιστροφή του Γερμανού τερματοφύλακα.

Ο Φλικ, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ο Ζοάν Γκαρθία θα διατηρήσει τον ρόλο του βασικού τερματοφύλακα των «μπλαουγκράνα», έχοντας όμως πλέον τον ανταγωνισμό του Τερ Στέγκεν.

«Ο Μαρκ πήρε το πράσινο φως για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, είμαι πολύ χαρούμενος που θα τον έχουμε ξανά στην διάθεσή μας, αλλά βασικός τερματοφύλακας θα είναι ο Ζοάν Γκαρθία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάνσι Φλικ.