Λίβερπουλ και Σίτι δίνουν «μάχη» για τον Γιάν Ντιομαντέ

Οι δύο αγγλικές ομάδες ετοιμάζονται να μπουν σε μεταγραφικό μπρα ντε φερ για την απόκτηση του 19χρονου εξτρεμ της Λειψίας.

Ο Γιαν Ντιομαντέ έχει εντυπωσιάσει με την παρουσία του στην γερμανική ομάδα την φετινή σεζόν, μετρώντας σε 15 συμμετοχές, εφτά γκολ και τέσσερις ασίστ, αποτελώντας το σημείο αναφοράς στην μεσοεπιθετική γραμμή της Λειψίας.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα του «Caughtoffside», η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Σίτι παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 19χρονου μεσοεπιθετικού, ετοιμάζοντας την κίνησή τους για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Ντιομαντέ έχει συμβόλαιο με την Λειψία έως το καλοκαίρι του 2030 και σύμφωνα με το δημοσίευμα, η γερμανική ομάδα αναμένεται να ζητήσει ένα ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ για να πει το «ναι» σε ενδεχόμενη μεταγραφή.