Έκτακτη σύσκεψη στη Ρεάλ για Αλόνσο - Στο... τραπέζι το όνομα του Κλοπ!

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «El Mundo», πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση στο Μπερναμπέου το βράδυ της Κυριακής μετά την ήττα (0-2) από τη Θέλτα.

Όπως επισημαίνεται, ο αγώνας της Τετάρτης (10/12) εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι είναι κρίσιμος για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο και σημειώνεται ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει ήδη αρχίσει να ερευνά την αγορά προπονητών και, πάνω απ' όλα, πρόσθεσε ένα όνομα ως πιθανό αντικαταστάτη του Αλόνσο, αυτό του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός προπονητής φαίνεται να είναι ένας από τους αγαπημένους του προέδρου της Ρεάλ. Αυτή τη στιγμή ο Γερμανός είναι υπεύθυνος για την αθλητική διεύθυνση του ομίλου Red Bull, έχει ετήσιες αποδοχές περίπου 10 ή 12 εκατομμύρια ευρώ και είναι δεσμευμένος με την εταιρεία για τα επόμενα τέσσερα ή πέντε χρόνια.