Κίβου: «Τα προβλήματα της Λίβερπουλ δεν μας αφορούν»

Ο προπονητής της Ίντερ, Κρίστιαν Κίβου, μιλώντας για την αναμέτρηση της ομάδας του με την Λίβερπουλ, τόνισε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι «Reds» δεν τον απασχολούν γιατί οι Άγγλοι παραμένουν μια δυνατή ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κρίστιαν Κίβου:

«Η Λίβερπουλ είναι μία από τις ομάδες με τους περισσότερους τίτλους και έχει μόλις κατακτήσει την Premier League. Άρχισε καλά τη σεζόν και έπειτα είχε μία πτώση, είναι νορμάλ. Διαθέτουν παίκτες που είναι σε θέση να είναι έτοιμοι σε ματς που μετράνε και αυτό της Τρίτης εντάσσεται στην κατηγορία αυτή.

Ο Σαλάχ είναι ένας σημαντικός παίκτης σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά αυτά είναι προβλήματα των αντιπάλων μας που δεν μας αφορούν. Ξέρω ότι έχουν παίκτες που μπορούν να καλύψουν το κενό του για να διατηρήσουν την ομάδα τους σε υψηλό επίπεδο, όπως έχει κάνει σε όλη την ιστορία της η Λίβερπουλ.

Μιλάμε για σύνολα, όχι για άτομα. Πρέπει να ανησυχούμε για αυτά που κάνει το σύνολο, όχι τα άτομα. Έχουν μεγάλη ποιότητα. Η ένταση είναι το μότο τους, που την έβαλε στο παιχνίδι τους ο Κλοπ και την συνεχίζει ο Σλοτ. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα όπως εκείνοι.

Η Ίντερ έχει κρατήσει ψηλά την ιταλική σημαία σε όλο τον κόσμο, δεν είναι εύκολο να φτάσεις σε δύο τελικούς Champions League και σε έναν τελικό Europa League μέσα σε πέντε χρόνια και αυτό θα πρέπει να μας αναγνωριστεί. Μία ιταλική ομάδα που παίζει έτσι, αξίζει εκτίμησης, πέρα από το τελικό αποτέλεσμα».