Η FIFA ανακοίνωσε υποχρεωτικά cooling breaks στο Mundial 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει, με την FIFA να ανακοινώνει ότι σε όλα τα ματς του Mundial θα υπάρχουν δύο υποχρεωτικά cooling breaks.

Η μεγάλη διοργάνωση θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού από τις 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου 2026 και βάση της ενημέρωσης από την FIFA, θα υπάρχει μια υποχρεωτική διακοπή σε κάθε ημίχρονο.

Συγκεκριμένα, η πρώτη διακοπή θα γίνεται στο 22ο λεπτό και η δεύτερη στο 67', προκειμένου οι παίκτες των δύο ομάδων να πηγαίνουν στους πάγκους για να δροσιστούν και να πάρουν... ανάσες.