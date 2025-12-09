Η FIFA ανακοίνωσε υποχρεωτικά cooling breaks στο Mundial 2026

Η μεγάλη διοργάνωση θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού από τις 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου 2026 και βάση της ενημέρωσης από την FIFA, θα υπάρχει μια υποχρεωτική διακοπή σε κάθε ημίχρονο.
Συγκεκριμένα, η πρώτη διακοπή θα γίνεται στο 22ο λεπτό και η δεύτερη στο 67', προκειμένου οι παίκτες των δύο ομάδων να πηγαίνουν στους πάγκους για να δροσιστούν και να πάρουν... ανάσες.
FIFA has confirmed there will be three-minute hydration breaks in each half of every game at next year's World Cup ⌚️ pic.twitter.com/0rvo2GyOHS— Sky Sports Football (@SkyFootball) December 8, 2025