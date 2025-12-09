Αναστασίου: «Τα παιδιά βλέπουν τη διαφορά, πριν λίγο φάνταζε δύσκολο να έχουμε 15 βαθμούς»

Ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου, μετά τη νίκη επί του Πανσερραϊκού, στάθηκε στην αγωνιστική άνοδο που παρουσιάζει η ομάδα του το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κλείνουμε τον πρώτο γύρο με 15 βαθμούς. Ίσως πριν λίγο καιρό φάνταζε δύσκολο. Με συνέπεια, προσπάθεια, πίστη και πλάνο. Τα παιδιά βλέπουν την διαφορά, ότι όταν ακολουθούν το πλάνο με τέτοιες νίκες αποκτούν αυτοπεποίθηση. Συνεχίζουμε, τελείωσε ο πρώτος γύρος, υπάρχει δρόμος ακόμα.



Όταν έρχεται γκολ νωρίς χάνεις το μυαλό σου. Για τον Πανσερραϊκό σήμερα ήταν τελικός. Κάναμε πολλά τεχνικά λάθη, σε πάσες, κοντρόλ. Δώσαμε δυνατότητα στον αντίπαλο χωρίς να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία να μας βάλει σε καθεστώς πίεσης χωρίς λόγο.

Είχαμε αρκετά προβλήματα, όπως π.χ. τον Μαυρία. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορείς να υπολογίσεις, εμείς αυτό προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις».