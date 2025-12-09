Ντε Μάρκο: «Το πρόβλημα είναι αγωνιστικό και ψυχολογικό»

Ο αρχηγός του Πανσερραϊκού, Βέρνον Ντε Μάρκο, μίλησε για την ήττα της ομάδας του από τον Παναιτωλικό, ζητώντας από τον κόσμο των Σερραίων να είναι δίπλα στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη σεζόν για την ομάδα μας, πρέπει να βρούμε τρόπο για να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Θεωρώ ότι στα τελευταία παιχνίδια υπάρχει μια αλλαγή στην νοοτροπία της ομάδας.

Γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια βελτίωση στην ομάδα μας. Πιο πριν υπήρχε ένα αρνητικό κλίμα, που προέρχονταν από τα αρνητικά αποτελέσματα, αλλά αυτή δεν είναι στιγμή για πολλά λόγια.

Ο προπονητής μας, φέρνει μια θετική ενέργεια και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Θεωρώ ότι είναι ψυχολογικό και αγωνιστικό το πρόβλημα, σίγουρα είμαστε σε μια κακή ψυχολογική κατάσταση.

Πρέπει να δουλέψουμε και να αντιστρέψουμε την κατάσταση, για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Πρέπει να βελτιωθούμε με δουλειά και μόνο, χρειαζόμαστε τον κόσμο του Πανσερραϊκού δίπλα μας».