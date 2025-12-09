Πανηγύρισε τρίποντο μετά από 2 μήνες η Οσασούνα!

Η ομάδα που ήθελε περισσότερο τη νίκη στο «Ελ Σαντάρ» της Παμπλόνα ήταν και αυτή που την κατέκτησε.

Μετά από 4 ήττες και 2 ισοπαλίες και 2 μήνες χωρίς «τρίποντο» (σ.σ. τελευταίο «τρίποντο» στις 3/10 το 2-1 επί της Χετάφε) η Οσασούνα επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα με το 2-0 επί της ουραγού Λεβάντε και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Η «σεμνή τελετή» στο ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 15ης αγωνιστικής της La Liga είχε επί της ουσίας ολοκληρωθεί από το πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι βρήκαν δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τους Μουνιόθ και Ρ. Γκαρσία. Με σωστή διαχείριση στο β' μέρος έφτασαν άνετα στο στόχο τους.